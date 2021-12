Mr. G (Foto: Presse)

Seit 1992 hat Duncan Forbes viele Projekte unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht. Zum Beispiel mit dem Duo Spooky zusammen mit Charlie May. Spookys Debütalbum Gargantuan war ein riesiger Erfolg, in dessen Zuge die beiden mit einer ganzen Reihe von Synthesizern und Drumcomputern um die Welt tourten und damit die Live-Szene der elektronischen Musik prägten. Aktuelle Veröffentlichungen fächern Downtempo, Ambient und Soundscape-Musik bis hin zu Techno, Tech-House und Dub auf.

Diese Mixtur findet sich auch auf der 49 NORTH EP2 wieder. Auch mit von der Partie ist Mr. G, der seit rund zwei Jahrzehnten im Geschäft ist und auch zusammen mit Duncan Forbes produziert. Colin McBean nimmt sich dem Song „In The Mansion Of The Gods” an und streift ihm einen schönen Rhythmus über. Die Mischung aus analog getriebenen Grooves und üppigen, gefühlvollen Soundscapes bildet eine wunderbare Ebene, die sich immer wieder verändert und den Fokus wahlweise auf Tanz oder Nachdenken legt.

Duncan Forbes – 49 NORTH EP2

Duncan Forbes – Burning Bright As Magnesium Duncan Forbes – In The Mansion Of The Gods (Mr G’s ‘Home Alone’ Remix) Duncan Forbes – Bluer Than Blue (Massimiliano Pagliara Remix) Duncan Forbes – Continental Drift

Format: Digital, Vinyl

VÖ: 17.12.2021