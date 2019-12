Foto: Press (Mr. G)

Mr. G kündigt für Januar die Veröffentlichung seines neuen Albums Mr. G Presents The Alien With Extraordinary Abilities an. Inspiriert von seiner ersten Live-Tour in den USA, erzählen die sechs Tracks Anekdoten von seiner Reise. Das Album erscheint am 31. Januar auf Mr. Gs eigenem Label Phoenix G.

Mr. G – Mr. G Presents The Alien With Extraordinary Abilities



1. Late Nite @ Montechello

2. The Made

3. LDB PT3

4. Met D @ The Gathering

5. Embassy

6. Soundbath @ The Loft

Format: Digital & 12″

VÖ: 31. Januar 2020

Lest hier nochmal unser Feature zu Mr. Gs Plattenschrank vom Juni 2017.