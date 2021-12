Tom (Foto: Presse)

Am 17.12. erscheint die Not A Bright Future EP von Tom, der eng mit der Kreuzberger Paloma Bar verzahnt ist, auf dem jungen Kölner Label Temperamental Club Sound. Mit dem Track „Nothing but Talking” liefert uns Tom ein abwechslungsreiches Stück Musik, das durch seinen Toolcharakter und ein abwechslungsreiches Arrangement begeistert. Das Tempo ist relativ hoch, somit kann das Stück bei den passenden Paloma-Bar-Nächten für den nötigen Drive sorgen, um die Party auf das nächste Level zu heben.

Der Track startet mit einer simplen Kombination aus einer breakigen Kick und Snare, wozu sich schnell weitere Elemente, beispielsweise ein rasselnder Breakbeat, dazugesellen, bevor eine aufsteigende Bassline einsetzt und die Führung übernimmt. Schnell setzt dann auch die harmonische Untermalung mit melodischen Synth-Arpeggios ein. Die Mitte des Stücks ist von prägnanten Synth-Akkorden geprägt, die eine simple Chord-Progression spielen. Zusammen mit der Bassline und der Melodie ergeben sich daraus interessante harmonische Momente. Im weiteren Verlauf bricht der Track oft ab, und es erklingen neue Parts, die sich gegenseitig immer anders kontextualisieren. Den Tänzer*innen wird das gefallen, denn die harmonischen Wechsel kommen oft unerwartet – der rhythmische Flow des Stücks wird hingegen beibehalten.

Hört hier unsere exklusive Trackpremiere von „Nothing but Talking”.

Not A Bright Future EP

1.Dressed To Kill (feat. Enya El)

2.Nothing But Talking

3.Streets Burning 04:39

4.Planet Lonely

5.Dressed To Kill (Sarah Farina Remix)

Format: Digital

VÖ: 17.12.2021