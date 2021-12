Stanislav Tolkachev (Foto: Presse)

Stanislav Tolkachev ist eine der schwer fassbaren Figuren der Szene – ein pressescheuer, unberechenbarer Künstler, der in seiner 20-jährigen Karriere nur eine Handvoll Interviews gegeben hat. Dabei zählt er zu den wichtigsten Techno-Produzenten des ukrainischen Undergrounds. Mit 50 Releases und Auftritten im Berghain oder im Concrete wird er auch international sehr geschätzt. Nach einer erfolgreichen Reclaim The City erscheint seine nächste Veröffentlichung auf dem Label Cogo.

„Tell the truth” startet direkt mit einem fast unmixbaren Groove. Ein rauer und zerklüfteter Loop begleitet uns durch den Song und erinnert an den frühen Detroit-Sound von Jeff Mills oder Robert Hood. Gespickt mit futuristischen Elementen untermauert er seinen höchst eigenwilligen Ansatz – in Summe aber in einer schnörkellosen und modernen Manier. So wird uns ein gradliniger Track serviert, der nicht schlechter zur aktuellen Situation der Clubs passen könnte.

COGO002

A1 – Stanislav Tolkachev – Tell the truth and run

A2 – Inigo Kennedy – Lucid

B1 – Samuli Kemppi – Trees Below Surface

B2 – Tonske – Obscure

VÖ: 03.12.2021 Bandcamp / 13.12.2021 auf allen anderen Plattformen

Format: Digital/Vinyl