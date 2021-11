Dasha Rush (Foto: Presse)

Blazej Malinowski ist ein polnischer Produzent mit Wohnsitz in Berlin. Neben seinem Label Inner Tension betreibt er auch die audiovisuelle Eventreihe Why So Silent. Der Berghain-erprobte DJ ist bekannt für seine hypnotischen und energiegeladenen Produktionen und Live-Performances. Nun präsentiert er seine neue EP Unpredictability Of Probability.



Mit von der Partie ist die experimentelle Klangkünstlerin Dasha Rush. Die Anfänge ihrer musikalischen Aktivitäten liegen in ihrer russischen Heimat. Seitdem reist sie durch die Welt und erweitert die Grenzen der zeitgenössischen Musik, indem sie immer wieder mit verschiedenen musikalischen Formen experimentiert. Rush verwebt den Track Probability mit ihren wildesten Träumen und zeigt hier ihre düstere Seite. Vielschichtiger Techno wird uns direkt zu Beginn um die Ohren geschlagen. In dem knapp neunminütigen Remix bildet sich eine geheimnisvolle Stimmung, die eine Art Ekstase auslöst. Wie auf einer Achterbahn ändert sich die Atmosphäre ständig, immer wieder werfen dunkle Loops ihre Schatten. Ein clubtauglicher Track definitiv, jedoch auch interessant für Träumereien zuhause.

Blazej Malinowski – Unpredictability Of Probability

A1 : Blazej Malinowski – Probability

A2 : Blazej Malinowski – Presumption

B1 : Blazej Malinowski – Probability (Dasha Rush Darker Shades Remix)

B2 : Blazej Malinowski – Unpredictability

Format: Digital, Vinyl

VÖ: 26.11.2021