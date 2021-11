Kampland (Foto: Presse)

Der Fusion Club in Münster hat sich ein neues Format überlegt: am 20. November findet zum ersten Mal das Club-Festival Kampland statt: Um 18:30 geht es im Zelt The Circus am Coconut Beach mit Joplyn und einem Hybrid-DJ-Set los. Im Anschluss legt Jan Blomqvist auf, gefolgt von Kid Simius, der das Finale im The Circus übernehmen wird.

Ab 22 Uhr geht die Party dann im Conny Kramer und im Fusion Club weiter, der in einem komplett neuem Lichtdesign erstrahlt. Neben den Residents dürfen sich die 400 Gäste auf Boys Noize, Andhim und Dirty Doering freuen.

Lust bekommen? GROOVE verlost 3×2 Tickets für die Kampland-Festival-Party im Conny Kramer und Fusion Club in Münster mit Boys Noize, Andhim und Dirty Doering! Schickt bis zum Mittwoch, den 17.11.2021, eine Mail mit dem Betreff KAMPLAND, eurer Mailadresse, der Mailadresse eurer Begleitung und euren vollen Namen an gewinnen@groove.de!

Line-Up: Andhim, Boys Noize, Dirty Doering, Jan Blomqvist (live), Joplyn (hybrid), Kid Simius (live), Cutmaster Jay b2b Khetama, Dennis Siemion, Marco Mesem, Redfocks, Steve Stix, Sven Kerkhoff

Tickets: Die Kombitickets, die auch zum Einlass zur Live-Show im The Circus berechtigen, sind bereits ausverkauft. Allerdings gibt es für 15€ noch Tickets für die Club-Show.

20. November 2021

Kampland 2021

Fusion Club

Münster