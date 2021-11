Jon Dixon (Foto: Presse)

Der Musikproduzent, DJ und Live-Performer Vince Watson ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Bereits im frühen Kindesalter sammelte er seinen ersten House- und Hip-Hop-Platten, die seine Musik langfristig prägten. Seine Arbeiten haben in der globalen elektronischen Szene einen Stempel hinterlassen, weil er mit ihnen eine persönliche hypnotische Perspektive grooviger, melodischer und atmosphärischer Klängen geschaffen hat. Nachdem Watson 2019 sein zwölftes Album DNA veröffentlichte, folgt nun die EP DNA [re]Sequenced mit Remixen seiner Lieblingskünstler aus Detroit.

Darunter zählt unter anderem Jon Dixon. Er zählt zu den Stars in Detroit und gehört zu der legendären Detroit-Techno-Gruppe Galaxy2Galaxy. Sein Spektrum reicht von Jazz bis Techno. In seiner letzten Veröffentlichung Detroit Get Down zeigte er seinen persönlichen Stil. Dieser schimmert auch bei seinem Remix von [re]Evolution durch.

Ein langsamer Aufbau steigert die Spannung, während immer mehr kleine, unauffällige Sounds platziert werden. Die Claps geben eine klare Richtung vor, und atmosphärische Jazzelemente bilden ein melodisches Loop-Gerüst. Eine kurze Pause und ein verzerrtes Hauchen in der Worte „Re-Evolution” oder „Revolution” – man weiß es nicht genau. Der Beat meldet sich zurück, und wir befinden uns wieder im cleanen Loop. Jon Dixon nimmt den Motor-City-Sound des Originals auf und strafft ihn zu einem glatten, jazzigen Groove.

Vince Watson – DnA [re]Sequenced

1. Holographic [Carl Craig’s Ride or Die Anthem]

2. [Re]Evolution [Jon Dixon Remix]

3. Second Wave [Steve Rachmad Remix]

4. Universal Language [Claude Young Remix]

5. Immersion [Stephen Brown Remix]

6. Second Wave [John Beltran’s Pan Am Remix]

7. Second Wave [Stephen Lopkin Remix]

8. Metamorphosis [Shawn Rudiman Remix]

Format: Digital, Vinyl

VÖ: 12.11.2021