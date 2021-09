DJ Healer Cover (Foto: Presse)



Traumprinz alias Prince Of Denmark, DJ Healer, DJ Metatron oder The Phantasy ist mit einer brandneuen dreistündigen Aufnahme zurück. Am 26. September veröffentlichte er sie auf planet uterus, seinem einzigen Social-Media-Ableger auf SoundCloud. Die kurze Beschreibung „i am irini” zeugt von der Inkarnation eines neuen Produktions-Alias.

Vielleicht ist es lediglich ein neuer Mix – aber genauso gut können die Tracks auf eine baldige Vinyl-Veröffentlichung über All Possible Worlds hindeuten. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Sets wie „die wüste”, „der traum”, oder „planet lonely” ist das neue vergleichsweise in dunklem Dub Techno zu Hause.

Seine Fans haben den Upload schnell identifiziert und seitdem daran gearbeitet, den Namen ‘irini’ als das griechische Wort für „Frieden” zu entschlüsseln. Die Platzierung der ‘108’ im Zepter auf dem Cover soll sich angeblich auf die spirituelle Vollendung beziehen.