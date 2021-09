Patrice Bäumel (Foto: Presse)

In der Vogelwelt ist ein Dwaalgast der Sonderling, den man nicht so oft sieht. In diesem Fall scheint Dwaalgast seinen gewohnten Lebensraum Utrecht verlassen zu haben, um ein frisches Paket von Remixen seiner Pad EP mit der Welt zu teilen. Wie auf der Originalplatte reichert auch hier die Spoken-Word-Künstlerin Shari Klein den Remix mit meditativen Gedanken an – die versteht man auch ohne Übersetzung.

Dwaalgast’s niederländischer Label-Freund, der international aktive Producer und DJ Patrice Bäumel, konnte dem Angebot, die Nummer zu remixen nicht widerstehen. Er hat sich die Essenz des Verbs dwalen (zu dt. ‘verloren gehen’) zu Herzen genommen. Der Musiker veröffentlichte auf Afterlife, Kompakt und ist nun auch auf Something Happening Somewhere gelandet. Im Vierviertel-Modus schiebt er Shari Kleins Stimme durch metallische Filter und fügt winzige, blubbernde Geräusche ein, die seiner Version von „Pad” eine Unterwasser-Illusion verleihen.

Pad Remixes



1. Maan (Luna Ludmila’s Dub Remix)

2. Dwaal (Nuno Dos Santos Remix)

3. Pad (Patrice Bäumel Remix)

4. Fruit (Luca dell’Orso remix)

VÖ: 04.10.2021

Format: Digital