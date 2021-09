Berghain (Foto: Alexis Waltz)

Am 13. März 2020 legt der Berliner Senat das städtische Nachtleben still, auch das Berghain schloss seine Pforten. Am 2. Oktober öffnet der Club an der Grenze zwischen Kreuzberg und Friedrichshain erstmals seit eineinhalb Jahren wieder seine Innenräume. Die Klubnacht bespielen unter anderem Ben Klock zusammen mit Marcel Dettmann, DJ Stingray 313 und Electric Indigo sowie Tama Sumo b2b Lakuti, Cormac und Gabrielle Kwarteng im housigeren Spektrum.

In den Pandemie-Monaten transformierte sich der Club zur Kunsthalle, öffnete wenn möglich seinen Garten und führte Projekte in der zugehörigen Halle am Berghain durch.

Die bislang bekannten Line-Ups findet ihr hier.