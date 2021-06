Julie und Agnes im Film STILLSTEHEN (Foto: Farbfilm Verleih)

STILLSTEHEN ist ein poetisches, witziges und radikales Porträt einer Generation, die nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen hat. Ein kompromissloser 90-minütiger Film über die innere Zerrissenheit einer Antiheldin, der sowohl als Satire als auch als menschliches Drama mit schlagfertigen und witzigen Dialogen funktioniert. STILLLEBEN ist eine deutsch-italienische Koproduktion und enthält Filmmusik von Sascha Ring alias Apparat sowie eine exklusive Version des Moderat-Kulthits „Bad Kingdom”.

„Um stillstehen zu können, muss man sich bewegen”

Dieser Satz spielt inhaltlich eine wichtige Rolle, denn die Hauptfigur Julie (Natalia Belitski) lebt nur nach ihrem eigenen Grundsatz: Nichts tun. Und mit NICHTS meint sie NICHTS: Sie studiert nicht, arbeitet nicht, sie hat keine Freunde. Sie will einfach nur stillstehen. Um sich dem „normalen” Leben zu entziehen, lässt sich Julie regelmäßig in ihre psychiatrische Wunschklinik einweisen. Hier kennt man sie, hier weiß man, wie sie tickt. Sie ist mittlerweile auch bekannt dafür, dass sie nicht ohne ihre Gummihandschuhe aus dem Haus geht, und auch wenn sie mal ein Lama aus dem Zoo auf einen Rave entführt, wundert das niemanden mehr. Man lässt sie in Ruhe.

Das ändert sich jedoch schlagartig, als Julie erfährt, dass ihr Erbe aufgebraucht ist, und Agnes (Luisa-Céline Gaffron), eine vermeintlich naive Krankenschwester und Betreuerin, in ihr Leben tritt. Agnes ist stets bemüht, alles richtig zu machen, und so merkt Julie schnell, dass ihr bisheriger Lebenssinn, das Nichtstun, in Gefahr ist. Julie fasst einen Entschluss und erkennt: Um weiterhin stillstehen zu können, muss sie sich bewegen.

Ab dem 17. Juni wird der Film STILLSTEHEN exklusiv im Online-Kino von alleskino zu sehen sein. Im Film von Elisa Mishto spielen unter anderem Schauspieler*innen wie Natalia Belitski, Luisa-Céline Gaffron und Jürgen Vogel in einer Gastrolle mit. Darüber hinaus wird er nach Wiedereröffnung in den Kinos laufen, die solidarisch an den Einnahmen über den Hilfsfonds der Kinowirtschaft beteiligt sein werden. Alleskino ist eine Internet-Plattform, auf der deutsche Spiel- und Dokumentarfilmproduktionen verschiedenster Jahrzehnte online abrufbar sind.

Im Rahmen des 37. FILMFEST MÜNCHEN feierte STILLSTEHEN seine Weltpremiere. Daraufhin lief STILLSTEHEN unter anderem bereits auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis und Achtung Berlin Filmfestival.