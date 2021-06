Amelie Landscape (Foto: Presse)

Nach der ersten VA-Veröffentlichung von EXHALE im Jahr 2020 begrüßt die zum Label gewordene Partyreihe erneut bestehende Mitglieder, Produzent*innen und aufstrebende neue Künstler*innen in der EXHALE-Familie auf ihrer zweiten Compilation. Für Exhale VA 002 lud die Labelbetreiberin Amelie Lens DJs wie 999999999, Sept, Raven, Trym und Under Black Helmet ein. EXHALE Records liefert damit ein weiteres Album mit dynamischem Techno aus der Undergroundszene.

Als Resident im Hasselts Labyrinth begann Lens ihre eigene Partyreihe unter dem Namen EXHALE auszurichten und lud bald darauf Marcel Dettmann, Ben Klock und Ellen Allien ein, mit ihr zu spielen. Sie selbst machte sich zudem durch nächtelange Sets in Belgien einen Namen. Mittlerweile veranstaltet die Künstlerin ihre EXHALE-Partys in Clubs wie der Londoner Fabric und auf Bühnen namhafter Festivals wie dem Extrema oder Creamfields. Ihr Ziel ist es neben international bekannten DJs eine neue Generation von Nachwuchstalenten zu präsentieren.

Die Künstlerin Raven sorgt mit ihrem Track „Metal on Metal” für eine ordentliche Dosis Acid, die von dominierenden Vocals ergänzt wird. Getreu dem Motto „I like my music hard like metal”, welches eine weibliche Stimme ununterbrochen wiederholt, gelingt es Amelie Landscape mit leichten und luftigen Synths eine Welle der Euphorie auszulösen. Unterstützt werden die Vocal-Klänge von harten Bässen und industriellen Soundelementen. Ein Track, der sich zwischen tanzenden und schwitzenden Körpern in Clubs wiederfinden wird.

Exhale VA 002

999999999 – Alarm 303 Jastice – Hey You Kontain – Neck Crank Gräfin – Chatty Echoes Sept – Beyond The Veil Raven – Metal On Metal Frazi.er – Systematic Ignorance Trym – Kendall Charlie Sparks – Tatakai Under Black Helmet – Rogue Xiorro – Hearing Colors (ft. Adrestia) Ahl Iver – There Is Always Light

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 18.06.2021