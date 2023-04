Am 15. April findet das Rave Rebels XXL in Brüssel statt. XXL ist auch das Line-up: Mit I Hate Models, Amelie Lens, Klangkuenstler oder Nico Moreno verspricht das belgische Festival geballte Techno-Power.

Auf zwei Floors feiern 30.000 Besucher:innen zu spektakulären Visuals im Palais 12. Wie das Ganze in der Vergangenheit ausgesehen hat, seht ihr hier.

Line-up: Amelie Lens, I Hate Models, Jan Vercauteren b2b None Of The Above, Klangkuenstler, Klaps, Nico Moreno, Nina Kraviz, Trym

Das Line-up fürs Rave Rebels XXL

GROOVE präsentiert: Rave Rebels XXL

15. April 2023, ab 21 Uhr

Tickets: ab 60 Euro

Brüssel

Belgien