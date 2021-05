Das VAYA-Kollektiv aus Leipzig (Collage: GROOVE)

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstler*innen veröffentlicht das in Leipzig beheimatete Label VAYA am 28. Mai sechs Tracks, die digital und auf Vinyl erscheinen. So unterschiedlich Lydia Eisenblätter, Varum, Subkutan, Filburt, Josi Miller und Mbius klingen, sind alle auf ihre Art mit der Leipziger Szene verbunden. Der Erlös durch den Verkauf der Platten und der digitalen Downloads wird über das LiveKommbinat Leipziger Clubs, Kultur- und Veranstaltungsstätten zugutekommen.

Neben der Labelarbeit ist das Kollektiv im Radio aktiv. Die Gruppe ist einmal im Monat auf dem freien Sender Radio Blau sowie auf Sphere Radio zu hören. Dort berichten die Künstler*innen über die Leipziger Club- und Electro-Szene. Zudem veröffentlicht VAYA monatlich Mixe und veranstaltete vor Corona regelmäßig Techno-Partys.