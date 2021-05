Jasen Loveland (Foto: Presse)

Der US-Amerikanische DJ und Produzent Jasen Loveland, mit bürgerlichem Namen Andrew Smith, ist verstorben, wie enge Freunde des Künstlers am Montagabend in den Sozialen Medien mitteilten. Seine Todesursache wurde bis jetzt noch nicht öffentlich bekanntgegeben. Smith war vor allem für sein umfangreiches Wissen über elektronische Musik und seine Produktionen und Auftritte, die eine Mischung aus Acid, House, Ambient und psychedelischem Techno kennzeichneten, bekannt.

Unter seinen Pseudonymen Jasen Loveland, Loveland & Friends, The Lone Flanger sowie Chip Curtis hatte er bereits Veröffentlichungen auf Labels wie Interdimensional Transmissions und Acid Camp. Zuletzt wohnte der Künstler in Berlin, wo er sich um sein Label und Kollektiv Infinite Refractions kümmerte und an seinem Debütalbum für das Label The Bunker New York arbeitete. Auf Instagram und Twitter nahmen bereits einige seiner DJ-Kolleg*innen sowie das New Yorker Label selbst öffentlich Abschied von ihm.