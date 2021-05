Skream (Foto: Presse)

Der Hype um Oliver Dene Jones alias Skream kam schon vor einiger Zeit mehr oder weniger zum Stillstand. Mit seinem 2006 erschienenen Debüt, welches er im Alter von 20 veröffentlichte, setzte er neue Maßstäbe in Sachen Dubstep und Grime. Neben großen Namen genannt und von großen Namen gespielt, waren die Erwartungen groß. Es folgten vier weitere offizielle Alben, zwischen 2011 und 2020 wurde es dann – bis auf sporadische, jährliche Singles und ein paar EPs – mehr oder weniger ruhig um ihn. Eine Schreibblockade nannte er als Grund. Nun erscheint eine neue Single, pünktlich zum in England im Juni anvisierten Wiedereinstieg in die Feierzeit.

Ying und Yang dürften der*dem einen oder anderen durch Corona-bedingten Rave-Verzicht schon massiv durcheinander geraten sein. Da helfen auch keine Achtsamkeitsübungen, kein Meditieren, kein Yoga: was einmal drinnen ist, muss auch irgendwann mal wieder raus. Bzw. muss der Frust und die Energie irgendwie unter Kontrolle gebracht werden. Wer könnte sich darum besser kümmern als DJ-Anwalt Norman Nodge? Neben seiner 40h-+Woche als Anwalt und Vater schafft der Berghain-Resident zugleich noch die Arbeit an seiner zweiten Leidenschaft. Nun hat er sich an Skreams „Chesters Groove“ gemacht, seine beiden Ying- und Yang-Remixe können die beiden in Zwist geratenen Parteien wieder miteinander vertragen. GROOVE präsentiert in unserer Premiere den Yang-Teil. Die Nodge-Methode beginnt mit einem stumpfen Beat, der wie eine freundliche, aber bestimmte Faust auf den Tisch haut und zu sagen scheint: Hergehört, es wird geballert jetzt, Schluss mit Stunk. Eine mächtig wummernde Bassline setzt ein und wird begleitet von zischenden Hit-Hats. Hauptakteur neben dem 4/4tel-Wumms ist der durchdringende, zur Mitte und zum Ende erst gedubbte und dann von einer Art Sirene abgelöste Synth-Sound. So stumpf wie nötig, so eingängig wie möglich. Veröffentlicht auf Skreams frisch geborenem Label IFEEL.

Chesters Groove

1. Skream – Chesters Groove

2. Skream – Chesters Groove (Norman Nodge Ying Remix)

3. Skream – Chesters Groove (Norman Nodge Yang Remix)

Format: Digital

VÖ: 21.05.2021