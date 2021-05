Drumskull (Foto: Andrew Cotterill)

Joel Harrison arbeitet als DJ, Produzent und Motion Designer und ist mit zahlreichen Releases auf Labels wie Leng Records, Soul Science Recordings, Foundation Music und Wideleft vertreten. Als DJ legt er unter seinem Alias Drumskull auf und zwingt uns mit seiner neuen EP Negative 7 zum 20-minütigen Herumzappeln und Endorphine versprühen. Der in London heimische DJ konzentriert sich vor allem auf Breakbeat-lastige Genres, welche er mit Techno, House und Broken beat verbindet. Der Track „Negative 7” schaffte es bereits auf sein Debütalbum Interlocked und bekommt nun die Ehre einer eigenen EP inklusive drei Remixes erwiesen. Dafür lud Drumskull unter anderem DJs wie Etch ein, der mit seinem „Nosebleed”-Mix eine high pressure Version des Originals zaubert. Die EP erscheint Mitte Mai auf dem Londoner Label SEAGRAVE.

Verschiedene Rhythmen schichten sich übereinander – ein grummelnder Bass setzt ein. Der britische DJ und Produzent Etch kreiert in seinem Remix von „Negative 7” schnelle, unheimliche Soundlandschaften, die von gebrochenen Beats unterwandert werden. Verschiedene Klangnuancen setzen jede Zelle deines Körpers automatisch in Bewegung – der Bass verschwindet und lässt einen in sehnsüchtiger Erwartung auf die Wiederkehr des Klangs zurück. Auch wenn die Tanzflächen der Clubs und Partys noch geschlossen sind findet man hier einen Platz, um seinem Alltag zu entfliehen. Die Devise lautet: Abtauchen in unschuldige, fantasiefördernden Klänge.

Negative 7 (Seagrave)

Drumskull – Negative 7 Drumskull – Negative 7 (Etch Nosebleed Mix) Drumskull – Battle Stations (Benny ill Remix) Drumskull – Interlocked (Coco Bryce Remix)

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 15.05.2021