DJ und Produzent Keisuke (Foto: Presse)

Als Mitgründer und Resident-DJ der Partyreihe Ossia in Manchester trat Christopher Keisuke Iwatsu bereits an der Seite von Künstlern wie HNNY, Jonas Rathsmann und Space Dimension Controller auf. Seitdem er wieder in London lebt, legt er den Fokus auf eigene Releases und war außerdem auf Partys wie Hinterland und Global Rhythms zu erleben.

Keisuke’s Erfahrung mit klassischer Percussion erklärt seine Vorliebe für das gesamte Spektrum von Rhythmen verschiedenster Musikstile. Besonders angetan haben es ihm dabei unwiderstehliche Jazz- und hypnotisierende elektronische Grooves.

Als Teil seiner EP At Last auf dem stilsicheren Londoner Label Phonica, das Teil des gleichnamigen Plattenladens im Londoner Stadtteil Soho ist, sticht der Track „Going Nowhere” mit ausgewählt scharfen Shakern und einem schönen Groove heraus.

Klanglich wird man am Anfang in warme Shaker und durch den Raum wandernde Drums gehüllt, die den Rhythmus bestimmen. Begleitet von einer warmen analogen Sequenz, die durch sich stetig verändernde Halleffekte nie statisch klingt und einer atmosphärischen E-Piano-Akkordfolge, läuft der Track bis zum ersten Break fort, bevor ein treibender Bass dem ganzen Stück die gewisse Finesse verleiht. Während dem Main-Break kommen schwebende Pads dazu, die nochmals für zusätzliche Entspannung sorgen und in uns uns endgültig den Wunsch hervorrufen, an einen warmen Sommerabend im Freien mit Freunden versetzt zu werden.

At Last

Keisuke – At Last Keisuke – For Petre Keisuke – Going Nowhere Keisuke – Hatsu

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 14.05.2021