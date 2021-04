John Tejada (Foto: Presse)

2010 ins Leben gerufen, präsentiert sich Univac seither als Fixpunkt der katalanischen Untergrund-Electro-Szene. Der aus Barcelona stammende Künstler, welcher mit bürgerlichem Namen Rafael Espinosa heißt, steht für kompromisslosen, analogen Electro. Mit Veröffentlichungen auf dem Den Haager Imprint Bunker Records und mit Remixen etwa von Der Zyklus, hat sich Univac über die letzten Jahre einen stabilen Stand in der Szene erarbeitet. Nun folgt ein weiterer Release mit hochkarätiger Unterstützung. Für seine neue EP Polar hat sich Univac Extrawelt und John Tejada an Bord geholt. Die vier Titel umfassende Platte erscheint am 30. April auf dem Label Melodize.

Wo sich das Original des titelgebenden Tracks „Polar” noch an dunkle Electro-Flächen und Bassteppiche schmiegt, macht sich Tejada daran den Sound aufzudröseln. Mit seinem Remix des Titeltracks schafft das österreichisch-kalifornische Urgestein eine luftige und raumgreifende Neuinterpretation der rohen Vorlage Univacs. Neunziger-Jahre-IDM und Drum ‘n’ Bass versteht Tejada in einen eleganten Stop-Motion-Groove zu verarbeiten, welcher die Komponenten des Originals in völlig neuer Gestalt präsentiert. Mit weiten Stabs, kurzatmigen Synth-Akzenten und vielseitigem Groove verwandelt Tejada den brachialen Track Univacs in eine subtile Reminiszenz an den verspielten Sound des goldenen Jahrzehnts der elektronischen Tanzmusik.

Polar (Melodize)

1. Mandelbrot Set

2. Mandelbrot Set (Extrawelt Remix)

3. Polar

4. Polar (John Tejada Remix)



Format: Vinyl/Digital

VÖ: 30.04.2021