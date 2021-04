Rover Ranger (Foto: Bella Christmann)

Jan Range, besser bekannt unter dem Pseudonym Rove Ranger, ist nicht nur DJ und Produzent, sondern auch Mitbegründer des Stuttgarter Labels und Kollektivs Vision Ekstase. Anlässlich des 10-jährigen Knotweed-Records-Jubiläums wird seine neue EP Rolling Dices im April veröffentlicht. Das Vinyl-Label wurde 2011 vom belgischen DJ und Produzenten Philippe Petit gegründet und möchte zum Label-Geburtstag verschiedenen Seiten des Technos beleuchten. Exploring different shades of techno, heißt es auf dem Label der Platte. Mit dem Track „Dirac”, der auf der A-Seite von Rolling Dices erscheint, gelingt es Range, einen schnellen und funkigen Sound in das französische Kollektiv einzubringen.

Raue, dreckige und kompromisslose Rhythmen gepaart mit hypnotischen Melodien schaffen es, dich in rauschhafte, tranceartige Zustände zu versetzen. Losgelöst von allen Zwängen steuern die Klänge von „Dirac” den eigenen Körper wie von selbst. Ein spielerischer Sound schleicht sich immer wieder in den Vordergrund und greift den Titel der EP, Rolling Dices, meisterhaft auf. Für einen Augenblick holen die melodischen Nuancen dich zurück ins Hier und Jetzt, nur um dich dann wieder in den Bann der hypnotischen Klänge zu ziehen und die Entfesselung der Ekstase auszulösen. Durch seine facettenreichen Klangspuren wird „Dirac” dem Motto des Knotweed-Records-Geburtstags zweifellos gerecht. Rove Ranger gelingt es, eine magische Atmosphäre zu erzeugen, die uns zurück in Vor-Corona-Zeiten entführt – die Würfel sind gefallen.

Rolling Dices

Rove Ranger – Dirac Rove Ranger – Ferni Rove Ranger – Born Rove Ranger – Hilbert

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 16.04.2021