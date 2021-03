LikeMeat Nugget Pocket (Foto: LikeMeat)

Food Porn meets Fashion: die vegane Food Brand LikeMeat launcht mit der streng limitierten LikeMeat Nugget Pocket ein absolutes Must-have für Foodies und Fashion-Liebhaber*innen. Die LikeMeat Nugget Pocket ist eine coole Utility Weste mit einer isolierten Tasche, in der die veganen Nuggets aus Pflanzenfleisch von LikeMeat bis zu 90 Minuten warm gehalten werden können. Zusätzlich verfügt die Nugget Pocket über ein Serviettenfach und einen integrierten Saucenhalter. Das Design der Jacke entstammt dem Packaging der Like Nuggets, bei der pinke Details auf schwarzen Grund treffen. Mit der LikeMeat Nugget Pocket wurde nicht nur ein modisches, sondern auch ein nachhaltiges It-Piece geschaffen: denn alle Materialien wurden lokal beschafft, ressourcenschonend, sowie nachhaltig verarbeitet und anschließend aus recycelten Delivery Food Bags produziert.

Die LikeMeat Nugget Pocket ist nicht nur praktisch, sondern auch stylisch.

Für alle, die Lust auf die LikeMeat Nugget Pocket bekommen haben, verlosen wir ein LikeMeat Package, bestehend aus einer von weltweit insgesamt 15 LikeMeat Nugget Pocket sowie drei Like Nuggets-Produkten. Schicke dazu bitte deinen Namen mit dem Betreff LikeMeat Nugget Pocket bis Montag, den 30.03.2021 um 10.00 Uhr an gewinnen@groove.de.

Die beliebten Like Nuggets sind Teil des LikeMeat Packages.

Der Launch der LikeMeat Nugget Pocket wird von einem viralen YouTube Video Clip begleitet. Namhafte Influencer*innen aus Musik, Mode und Lifestyle, wie beispielsweise die Berliner Djane Stella Bossi, sind ebenfalls Unterstützer*innen der modischen Weste. LikeMeat wurde 2013 gegründet und ist bekannt für seine veganen Fleischalternativen. Beliebte Produkte, wie beispielsweise das Like Schnitzel, die Like Nuggets und das Like Gyros werden auf Basis von Bio-Soja und Erbsen hergestellt ohne, dass dabei auf den Geschmack und die Textur von tierischem Fleisch verzichten werden muss. Aktuell sind die LikeMeat Alternativen in Deutschland, UK, Skandinavien, USA und den Niederlanden erhältlich.