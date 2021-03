Richard D. James (Aphex Twin) (Foto: Presse)

Schon längst hat auch der Kunstmarkt Einzug in die digitale Welt erhalten. Sogenannte NFTs (Non-Fungible-Tokens) machen es möglich. NFTs sind einmalige, unzerstörbare Tokens, die einem virtuellen Gut (also Kunst oder Einzelobjekten in Computerspielen) zugeordnet werden und zu jeder Zeit die besitzende Person ausweisen. So können auch digitale, potenziell leicht replizierbare Kunstwerke erworben und verkauft werden. Einer der großen Marktplätze für NFTs ist die Plattform Foundation. Auf der Webseite können Interessent*innen mit der Kryptowährung Ether auf virtuelle Kunstwerke bieten. Von aufwändig produzierten 3D-Simulationen bis zu Videos ist dort einiges zu finden.

Auch Aphex Twin hatte kürzlich eine Auktion auf Foundation gestartet. Gestern Abend, am 14. März, wurde die zum Verkauf angebotene Arbeit für umgerechnet 127.845,36 Dollar verkauft. Das bewegte Artwork mit dem Namen afx\/weirdcore\blockscanner ist ein Projekt, das in Kollaboration mit dem Visual-Artist Weirdcore entstand. AFX kreierte das Audiomaterial und Weirdcore realisierte das Video. In altbekannter Manier ist darin das Gesicht der britischen Ikone zu sehen.

Da in letzter Zeit starke Kritik an der Umweltschädlichkeit von NFTs und Kryptowährungen laut wurde, kündigte Aphex Twin schon im Vorhinein an, dass er mit einem Teil der Einnahmen Bäume pflanzen und Permakulturen aufbauen werde.

Die komplette Arbeit könnt ihr hier anschauen bzw. -hören.