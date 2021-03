Cover vom neuen Sample-Pack (Foto: Soma Records)

Das schottische Label Soma Records veröffentlicht einen weiteren Teil ihrer Serie an Sample-Packs. Das vom Label-eigenen Sound-Engineer SLV kreierte Bundle enthält 70MB an Material und dreht sich in dieser Version um Drone-Sounds. Ursprünglich kommen Drones aus der Filmindustrie und werden dort eingesetzt, um Spannung und Unbehagen zu vermitteln. Die meist synthetische Soundflächen bilden weder Rhythmus noch Melodie. Sie stellen vielmehr eine entweder sehr hohe oder tiefe Masse an bedrohlichem Geräusch dar.

Soma Records wurde 1991 vom schottischen Duo Slam gegründet und erreichte internationale Bekanntheit für den Release von Daft Punks Debütalbum Homework. In unregelmäßigen Abständen erscheinen neben Musik-Releases auch Sample-Packs für Produzent*innen. Bisher gab es davon unter anderem schon Packs für Claps und Snares, Percussion oder Hi-Hats. Das neue Drone-Pack und alle weiteren bisher erschienenen finden sich auf der Bandcamp-Seite des Labels.