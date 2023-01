Stuart McMillan und Orde Meikle von Slam wirbeln seit Dekaden als DJ-Duo durch den Techno-Kosmos – sie wurden Residents der langjährigen Pressure Night im ehemaligen Arches, einer renommierten Location im Stadtkern Glasgows, wo Theateraufführungen, Kunstausstellungen und etliche DJ-Gigs veranstaltet wurden, und orientierten sich bald über die Grenzen ihrer schottischen Heimat hinaus. Neben Tracks, die progressive House-Melodik mit Gesang oder ruckelnden Basslines vereinen, gründete das Duo 1991 ihr Label Soma Records, auf dem unter anderem Daft Punk mit ihrem Album Homework debütierten.

Auch drei Jahrzehnte später ist der Trubel um Slam noch nicht verhallt. Erst im vergangenen Jahr gastierten die beiden mit faustgroßen E-Zigaretten im Gepäck bei HÖR in Berlin-Kreuzberg.

2008 schickten uns Slam ihre Monatsfavoriten. Los geht es mit klecksenden Drums von Kevin Saunderson und puderweichem Trance von Butch und James Mowbray. Zwischendurch schleicht sich ein minimalistischer Downtempo-Track ein, der die Auswahl mit eingestreuten Synths und allerlei Klangflächen-Volumen in Richtung Deep House manövriert. Diese Charts From The Past kommen ebenso zeitlos daher wie die Tracks von Slam selbst.