Autechre (Foto: Bafic)

Der irische Produzent Colin Cloughley alias Anodyne gewann besonders mit seiner kürzlich erschienenen LP Decay an Aufmerksamkeit. Die Platte überzeugte mit einem Mix aus Acid, Breakbeat und Scratch-lastigen Hip-Hop-Samples, der in eine dystopische Rave-Palette verwandelt wurde. Mit Decayed kehrt Anodyne zu Acroplane Recordings zurück, um das 2020 erschienene Album zu ergänzen. Die neue 12-Inch enthält zu den zwei neuen Tracks auch Remixe von Autechre und Somatic Responses. Digital gibt es drei extra Remixe von Primary Node, Lackluster und S>>D dazu. Eine weitere vielfältige Scheibe mit musikalischen Koryphäen im Schlepptau – Decayed zeigt, wie viel Spielraum Remixer mit Originalen haben.

Es ist schwer zu glauben, dass das Ausgangsmaterial für Autechres Remix von „We Are All We Have” von Anodyne stammt. In klassischer Autechre-Manier lässt das Duo den Beat fast komplett weg und zieht die geisterhafte Atmosphäre nach vorne für ein Dub-infiziertes Stück, das direkt aus dem SIGN/PLUS-Spielbuch stammt.

Decayed EP

1. We Are All We Have

2. Lockdown 3.2X

3. We Are All We Have (Autechre Remix)

4. Lockdown 3.2X (Somatic Responses Fractured Remix)

5. We Are Not Okay (Primary Node Remix)

6. Illusion of Gods (Lackluster Remix)

7. Follow Through Hell (S>>D Remix)

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 05.03.21