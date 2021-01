Mike Shannon (Foto: Privat)

Anfang Februar erscheint Mike Shannons viertes Album Cygnus Sutra, das einen Sci-Fi-Film vertont, der erst noch geschrieben werden muss, auf BLKRTZ. Mit früheren Alben auf Plus 8, ~scape oder Force Inc. Music Works, seinen Fähigkeiten als DJ und der Ausweitung seiner Kreativität mit neuen Alliassen in unterschiedlichsten Genre-Schubladen hat er sich zu einem vielbeachteten Musiker gemausert. Seine Detailverliebtheit und Leidenschaft haben dem Kanadier eine weltweite Fangemeinde eingebracht.

In seinen Charts von vor 15 Jahren gibt Shannon einen kleinen Einblick in die Musik, die ihn als DJ damals ausmachte. Zum einen wäre da Pan-Pots tropfender Minimal in „Po Box”, Cassys anschmiegsame Deep-House-Nummer „Night To Remember” oder John Tejadas chordlastiges „Sucre”.

