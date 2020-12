Dave Clarke (Foto: Gered Mankowitz)

Mit der ikonischen Rave-Hymne Anasthasia aus dem Jahr 1991 ist das Duo T99 weit über die Grenzen ihres Heimatlandes Belgien berühmt geworden. Jetzt, fast 30 Jahre später, veröffentlicht das ebenfalls belgische Label Arkham Audio um den Technoproduzenten und Promoter Cri du Coeur eine umfangreiche Remix Compilation. Mit dabei sind unter anderem prominente Namen wie Chris Liebing, Secret Cinema, Oliver Deutschmann, Exterminator und, für unsere Premiere, der Brite Dave Clarke.

Mit seiner Red-Serie hat Dave Clarke selbst einen der zentralen Technotracks der 1990er produziert. Seine DJ-Sets und Remixe für Heavyweight-Interpret*innen wie etwa Depeche Mode, Underworld oder Laurent Garnier machen Clarke schon lange zu einem fest etablierten Künstler innerhalb der elektronischen Musikwelt.

Clarkes Remix von Anasthasia fühlt sich an wie ein Club-Besuch. Ein wummernder, fast dröhnender Sub-Bass im Hintergrund erinnert ans Anstehen. An den Moment, wenn man langsam aber sicher den Floor hören kann und die Vorfreude steigt. Schreiende, knisternde Vocals über blechernen Hats geben das Gefühl mitten im Gedränge, irgendwo zwischen DJ-Booth und Soundsystem, zu stehen, umgeben von einer schwitzenden Menge. Schöne Breakbeat-Patterns prägen den Track, nicht harte Four-to-the-Floor-Kickdrums. Kantige Synth-Lines erzeugen das ultimative Happy-Hardcore-Feeling. Das Stück wirkt wie eine Mischung aus purer Dancefloor-Extase und Pause zum durchatmen, in die Höhe starren und geniessen und verliert dabei in keiner Weise seine Wurzeln im Rave.

Hört hier unsere exklusive GROOVE-Premiere von T99 – Anasthasia (Dave Clarke Remix):

Anasthasia Remixes (Arkham Audio)



01. Anasthasia (Dave Clarke Remix)

02. Anasthasia (Chris Liebling Reactivated Remix)

03. Anasthasia (Coyu Remix)

04. Anasthasia (Truncate ́s Tribal Tool)

05. Anasthasia (Joe Farr Remix Remix)

06. Anasthasia (Secret Cinema Remix)

07. Anasthasia (Deutschmann Remix)

08. Anasthasia (Madben Remix)

09. Anasthasia (Cyrk Remix)

10. Anasthasia (D.A.V.E The Drummer Remix)

11. Anasthasia (Cri Du Cover Remix)

12. Anasthasia (Exterminador Eurodance Mix)

13. Anasthasia (H! Dude Remix)

Format: Digital

VÖ: 11.12.2020