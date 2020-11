Jasmine Guffond (Foto: Media Loca)

Anlässlich des „Deutschlandjahres in Russland” 2020/2021 finden eine Reihe von Kulturveranstaltungen in russisch-deutscher Zusammenarbeit statt. Die Initiative, die von der deutschen Botschaft in Moskau, dem Goethe-Institut Moskau und der deutsch-russischen Handelskammer ins Leben gerufen wurde, beinhaltet neben Pop-Up Festivals in Wladiwostok, Kaliningrad und Krasnodar auch das RODINA-SET Festival in Kasan mit Kooperationen in Berlin, Hamburg und Köln.

Vom 19. bis zum 29 November ist ein Programm aus Konzerten, Lesungen, Filmvorführungen und Performances geplant. Im Zentrum steht das unabhängige Kulturzentrum Smena in Kasan unter der kreativen Leitung von Igor Shemyakin, der neben Guido Möbius als Kurator des Festivals genannt wird. Ziel ist es, mit ungewöhnlicher Musik Verbindungen zu schaffen. Einerseits als Zusammenarbeit deutscher und russischer Künstler, andererseits aber auch als Fusion von traditioneller Musik und Techniken moderner Stile und Technologien. So kommt es etwa zu Kollaborationen zwischen dem Folklore-Chor des Konservatoriums Kasan und Produktionen elektronischer Musik oder der Einbindung von traditionellen sibirischen Instrumenten und Kehlkopfgesang. Außerdem findet Im lokalen Club WERK eine Klubnacht mit audiovisuellen Performances statt. Dabei reicht das Spektrum von harten und industriellen Sounds bis zu warmen Ambientklängen.

Abgesehen von performativen Beiträgen stehen eine Reihe von Talks auf dem Programm. Darunter finden sich Diskussionen über den Stand und die Zukunft der Clubkultur in Deutschland oder Interviews mit Filmscreenings von Felix Kubin und Conny Plank.

Neben dem Hauptprogramm im Smena und anderen Orten verteilt über die Stadt Kasan ist am 20. November ein Abend mit vier Konzerten im Berliner Acud Macht Neu geplant. Per Livestream überträgt die GROOVE Performances von Julien Deblois alias Debmaster, Gordan, Jasmine Guffond feat. Ilan Katin und dem Duo Les Trucs.

Line-Up im Acud Macht Neu, Berlin, Freitag, 20.11.2020:

Debmaster

Gordan

Jasmine Guffond feat. Ilan Katin

Les Trucs

Line-Up im WERK, Kasan, Freitag, 27.11.2020

KLOTHO

DIMA NOMER

AIIID

DALILA DELAROSA

RODINA-Set Festival

19. bis 29.11.2020

Kasan, Berlin, Hamburg, Köln