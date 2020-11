214 (Foto: Presse)

Seit seinem Produktionsdebüt im Jahr 2002 hat Chris Roman alias 214 mit Veröffentlichungen auf namhaften Labels wie Frustrated Funk, Central Processing Unit (CPU), Shipwrec und Touchin’ Bass eine beachtliche Diskographie gepflegt. Seine Tracks sind außerdem auf drei Fabric-Compilations erschienen – darunter ein exklusives Stück, das für Steffis hochgelobten Fabric-94-Mix in Auftrag gegeben wurde. Chris Roman betrachtet Electro durch verschiedene Linsen. Von Dub über Techno und Ambient – die Qualität seiner fein gearbeiteten Electro-Platten lässt keine Wünsche übrig und ist durch das Zusammenspiel der Auswahl an Sounds immer sehr hochwertig und ausbalanciert.

Mit Exposure to Winds kehrt 214 nach zwei Jahren zu 20/20 Vision zurück. Das neue Album wurde von Chris Romans Liebe zu den Bergen inspiriert, die seinen Heimatstaat Washington umgeben. Roman lebte in North Bend, wo unter anderem David Lynchs ikonische Serie Twin Peaks gefilmt wurde. Die Elf-Track-LP hat die Ausgewogenheit und das Selbstvertrauen eines Produzenten, der im Moment kreiert, den musikalischen Einfluss des Electro weiterverarbeitet, ihn durch die Szenerie seiner Heimat kanalisiert.

Seine Klangpalette ist für seine unverwechselbare Ästhetik verantwortlich, die sich auch auf „Ball of Straw” widerspiegelt. Das Stück beginnt mit einer groovigen Elektro-Synth-Sequenz, die sehr an den frühen Kraftwerk-Sound erinnert, gefolgt von elektrisierenden Drums und schwergewichtigen Subs, die ohne Probleme durch den gesamten Körper dringen. Kalte perkussive Elemente und mystische Pads begleiten das Hauptmotiv bis zu seinem absoluten Höhepunkt. Der intensive Aufbau, gespickt mit introspektiven Momenten, macht „Ball of Straw” zum perfekten Track für den Start in eine lange Nacht, gegen Ende fällt es extrem schwer, die Füße still zu halten. Das Ergebnis ist guter, robuster Electro ohne allzu viel Schnickschnack.

Hört hier unsere exklusive Premiere von „Ball of Straw”:

214 – Exposure to Winds (20/20 Visions)

1. Alpenglow

2. Exposure to Winds

3. Quick Start

4. The Night’s Shift

5. Valley of the Ferns

6. Penny’s Crimped Funk

7. Tongue Twister

8. Ball of Straw

9. Break Before Dark

10. Certain Indications

11. Satellite Interference

Format: Vinyl, Digital

VÖ: 27. November 2020