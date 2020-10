AFX Station (Packshot)

Am 19. Oktober kündigte Novation eine neue Version ihres vielbeachteten Mono-Synthesizers Bass Station II an. In Kollaboration mit Aphex Twin wurde das Design des Analog-Synths überarbeitet und einige neue Funktionen sowie Patches hinzugefügt. Am 30. Oktober soll die AFX Station auf den Markt kommen. Die limitierte Version ist allerdings schon jetzt ausverkauft.

Neben den altbekannten Funktionen der Bass Station II kommt die AFX Station mit einer überarbeiteten Software sowie dem neuen AFX Mode. Von Aphex Twin persönlich entwickelt bietet der AFX-Mode die Möglichkeit jeder Taste des Synths ein individuelles Patch zuzuordnen.

Weiter kommt die AFX Station mit insgesamt 128 neuen Patches, die unter anderem von den Künstlern Noyze Lab, Perplex On, Richard Devine, r beny und Lightbath entwickelt wurden.

Weiter Informationen findet ihr hier.