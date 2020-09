1. Tracie Spencer – This House

1990 veröffentlichte die damals 14(!)-jährige Tracie Spencer ihren bis heute erfolgreichsten Song „This House”. Mit dem eingängigen Refrain „This house is our house – do it for the people” reihte sie sich quasi in die Tradition der Hausbesetzer-Szene ein. Na gut, dieser Vergleich ist wohl etwas weit hergeholt. Der Track hat nichts mit Rio Reiser zu tun, ist dafür aber ein Sinnbild vieler Pop-Songs der späten Achtziger und frühen Neunziger. Der 909-Beat ist dabei grundlegender Bestandteil des New Jack Swing. Jonas Hellberg