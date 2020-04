Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit Adriana Lopez aus Kolumbien, dem italienischen Duo Boston 168 und Simo Cell aus Paris. Freut euch auf tiefschwarzen Techno, kreischende Acidlines und trockenen Electro von Künstlern wie Luke Slater, Stenny oder Zeki 808. Die Verkaufsseite repräsentiert der Berliner Plattenvertrieb HHV Records.

Adriana Lopez (Grey Report, Barcelona / Bogotá)

Adriana Lopez (Foto: Paul Krause)

Lieblings-EPs:

01. Temudo & Nørbak – Battered From The Fall [Grey Report]

02. VA – Third Contact [30D Close Encounters]

03. Sleeparchive – Archived 3 [Archived]

04. Architectural – Planet Is But A Dream [R&S]

05. Shifted – Too Stupid To Be Anxious [Avian]

06. Svreca – Frue [Semantica]

07. Baby T – Portra [Samurai Music]

08. Ron Morelli – Exhibition Of Counterfeits Vol. 1 [BITE]

09. Mike Davis – Beyond The Zero [Brenda]

10. Adriana Lopez – Embera [Stroboscopic Artefacts]

Lieblings-LPs:

01. VA – Sanctuary [ANGLS]

02. VA – World Wide Window [Enisslab]

03. Luke Slater – Reassembled [Ostgut Ton]

Boston 168 (Turin)

Sergio Pace & Vincenzo Ferramosca (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. FJAAK – Underdawg [Fjaak006]

02. Tim Tama – Wave Of Nostalgia [ARTS]

03. St. Theodore – Mistress Lightning [Land Of Dance]

04. Z.I.P.P.O. – Imagination [Involve Records]

05. Unbalance – Seven Hour War [Unbalance]

06. Dubspeeka – 43A33 [Odd/even]

07. Ness – Bionic Harp [Likos Records]

08. Adiel & Anthony Linell – Punto in Aria [Danza Tribale]

09. Reshnift & Robin Tasi – Curv3 1t [Acid Wave Records]

10. Alfredo Mazzilli – Alchemy [Planet Rhythm]

Lieblings-LPs:

01. Electric Rescue – Esquisses Du Nouveau Monde [Skryptom]

02. Stenny – Upsurge [Ilian Tape]

03. Earth Trax – LP1 [Shall Not Fade]

Simo Cell

(Livity Sound / Brothers From Different Mothers, Paris)

Simo Cell (Foto: Adrien Ozouf)

Lieblings-EPs:

01. Amadondotcom & Siete Catorce – Parti [Peder Mannerfelt Productions]

02. E-Unity – Duo Road [TemeT]

03. Hajj – I Tried To Tell Ya Something Thru This Fucking Phon [BFDM]

04. Josi Devil – Mouwld [HSS]

05. Kekra – Comment on fait là [VRL]

06. Kouslin – Sharper [Livity Sound]

07. LCY – C [Self Released]

08. Sinistarr – Detroit [Hover Sound]

09. Youv Dee – Bastos [AURORE]

10. Zeki 808 – Present [Ilian Tape]

Lieblings-LPs:

01.DJ Weedim – Boulangerie francais 20/20 (Les instruts) [French Bakery Breadren]

02. TV.OUT – Insufficient Funds [Bank Records NYC]

03. Volruptus – First Contact [bbbbb records]

HHV Records (Berlin)

HHV (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Zodyaco – Caucciu [Early Sounds]

02. Roman Flügel – Garden Party [Running Back]

03. Schacke – Kisloty Forever EP [Kisloty]

04. Lovebirds – Want You In My Soul [South Street]

05. Nicola Cruz – Hybridism [Multi Culti]

06. Coeo – Disco Volante EP [Razor-N-Tape Reserve]

07. Charlotte De Witte – Vision EP [Figure]

08. Mall Grab – Sunflower EP [Looking For Trouble]

09. Vladimir Dubyshkin – Budni Nashego Kolhoza [Trip]

10. Schwefelgelb – Die Stimme Drängt EP [Cititrax]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. V.A. – Charles Bals presents Club Meduse 2 [Spacetalk]

02. Vladislav Delay – Multila 2020 [Keplar]

03. Andy Stott – It Should Be Us [Modern Love]