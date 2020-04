Andrew Beaton alias Black Square (Foto: Presse)

Nach seinem Debütalbum Silent City von 2016 erscheint nun am 17. April Black Squares neuer Longplayer. Beggar’s Opera fasst elf Tracks und erscheint auf dem britischen Label Blind Colour. Sechs von den elf Tracks sind in Vocal-Kollaborationen mit Laville von Acid Jazz Records, Se.V.eN, hezen, Lousie Welby und Graziella entstanden. Das Album lässt sich nicht in einem bestimmten Genre verorten, es besteht aus ständig wechselnden Elementen von Breaks, Gesang und ambient-artigen Soundscapes.

„13110“ lässt sich eindeutig den britischen Breaks zuordnen. Eine mit Hall versehene Drum macht den Anfang, ein paar Takte später kommen gebrochene Claps und eine Synth-Melodie dazu. Zur Mitte hin verdichtet sich das Ganze zu einem Geflecht aus gebrochenen Rhythmen, die Leitmelodie steht immer im Fokus. Der Sound von in die Länge gezogenen Klangschalen erzeugt ab der Mitte einen hypnotischen Charakter. Dann eine Pause, die Melodie erreicht ihren Höhepunkt und fällt nach dem Einsetzen der Breaks wieder in das Geflecht zurück.

Hört hier „13110“ als unsere exklusive Trackpremiere:

Black Square – Beggar’s Opera (Blind Colour)

01. The Hope And The Crutch

02. Broken Palace (Ft. Se.V.eN)

03. Coral Blues (Ft. Laville)

04. Fall (Hezen)

05. Weapon

06. 13110

07. +3 3 (Lucid Interval)

08. Beyond Your Reach (Ft. Louise Wellby)

09. Shuteye (Ft. Graziella)

10. Zeus

11. Hymnz

Format: Digital

VÖ: 17. April 2020