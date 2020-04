Die Berlinerin DJ Gigola ist im wahrsten Sinne der Wendung ein triple threat. Denn Paulina steht nicht nur hinter dem DJ-Pult und ist für die PR und die Modekollektion des Künstlerkollektivs Life From Earth zuständig – ganz nebenbei hat sie auch noch Medizin an der Charité in Berlin studiert. Im neuen Telekom Electronic Beats Podcast spricht das Multitalent mit Jakob Thoene über frühe Einflüsse in ihrer Heimatstadt wie die Loveparade, ihr guilty pleasure, die Mode, und inwiefern die jeweilige Jahreszeit ihre Selektion beeinflusst. Außerdem erklärt sie, wie sie zu ihrem eingängigen Künstlernamen gekommen ist, wieso sie beim Auflegen so grimmig guckt und warum ihr Individualität und Authentizität so wichtig sind.