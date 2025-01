GROOVE Charts (Winter 2024/2025)

Für die Erstellung der GROOVE Charts im Winter 2024/2025 wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler:innen und Plattenläden berücksichtigt:

0megavybe, Acidfinky, Adana Twins, Adlas, adhdiva, Alessandro Adriani, ALIS., Amotik, Answer Code Request, Argia, Black Pomade, Bloody Mary, C3msta, Chloe Lula, Chloé, Chontane, Cleopard2000, Dajusch, DCHM, D-Leria, DJ Eivissa, DJ Fucks Himself, DJ Fucci, DJ Ritalino, DJ Sotofett, DJ SPIT, DJ YARAK, Elotrance, EQUISS, Fenimore, Ferd1girl, Gloria Rose, Groove Attack, HAMY, Hanna Baertig, HiHat, Jonathan Kaspar, Joe Davies, KUKO, Lady Maru, Lewis Fautzi, Limbic Sis, Luca Eck, Luca Lozano, Malengo, Mark Broom, Mathias Schaffhäuser, Mathis Ruffing, Michael Mayer, Mika Hegemann, Miss Jay, Miszo, mOat, moodrich, Moses Joses, NAS TEA, NASTARAN, NEUX, Paàl, Paraçek, Phase Fatale, PINK CONCRETE, prod.kitty, Reka Zalan, Ron Albrecht, Slimgirl Fat, Space Ghost, Supergloss, Surf 2 Glory, Sven Weisemann, Tedesco, The Mole, UFO95, Vanaenae, Vincent Neumann, VIL, Young Lychee.

Top 30 Singles & EPs:

01. Blanka – Breaking Rules [SK_eleven]

02. Tils & Maxim Vukovic – MP06 [Magic Power]

03. TVSI, DJ Plead – Caldo Verde [AD93]

04. Fireground – Spin [Ilian Tape]

05. Dr. Rubinstein – Rubi’s Acid Spa [Uppers and Downers]

06. Âme & Curses – Shadow Of Love [Innervisions]

07. Fergus Sweetland – Big House Resonance EP [NRBK]

08. Tauceti – Facing Herself in the Bathroom Mirror [Semantica]

09. L.zwo – House On Fire [Polyamor]

10. Nesa Azadikhah – Tension [Paryìa]

11. DJ Gigola, DBBD – La Batteria (DBBD Remix) [Method 808 / Live From Earth]

12. Kwartz – Under Control [PoleGroup]

13. Snad – Bubblescope [Smallville]

14. Neel – Movimento EP [SpazioNero]

15. Danya – Sonata [Sine Space 7]

16. Dimi Angélis – Angls 014 [Angls]

17. Dario Zenker – Tube Travel [Ilian Tape]

18. HEDDA & Jcow – AIAIAI [Nehza Records]

19. Wata Igarashi – Kaleidoscopic [Dekmantel]

20. Sciahri & Hertz Collision – Axis Mundi [Sublunar]

21. AgainstMe – Further Analysis EP [MALöR Records]

22. CCL – Plot Twist [!K7 Music]

23. Ben Klock & Fadi Mohem – Our Sector ft. Flowdan [Layer Records]

24. DJ ADHD – DL Underground (Jossy Mitsu Remix) [ec2a]

25. Fresko – BCCX013 [BCCO]

26. Salbany – Crossroads [Paraiso Records]

27. DJ Fuckoff & Gent1e $oul – Freakin‘ Werkz [Fast Castle]

28. Phase Fatale – Altars [Bite]

29. Sami Baha – Mistarget [AMEL]

30. Dajusch – Gazelle EP [DUBWARS/Planet Rhythm]

Top 10 Alben & Compilations:

01. Ben Klock & Fadi Mohem – Layer One [Layer]

02. Oscar Mulero – Viaje Interior [Warm Up]

03. Vil – Birds of Prey [Dolly]

04. Sandwell District – Where Next? [The Point Of Departure Recording Company]

05. UFO95 – A Brutalist Dystopian Society [Mord]

06. Underworld – Strawberry Hotel [Smith Hyde Productions]

07. upsammy – Strange Meridians [Topo2]

08. :D – Songs Pt:2 [Self-released]

09. Decka – Exit [Tar Hallow]

10. Alva Noto – Xerrox, Vol. 5 [NOTON]