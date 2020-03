Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Das Duo Ghost In The Machine kommt aus Den Haag und steht für einen harten Sound, bevorzugt Industrial und Acid Techno. Anfang diesen Jahres erschien ihr Debütalbum Breaking The Seal auf Perc Trax. Der Brite und Wahlberliner No Moon steht für groovigen House und veröffentlichte im Februar seine neue EP 653 miles auf dem Londoner Label Church. Außerdem präsentiert euch der Tresor-Resident Ron Wilson seine aktuellen Deck-Lieblinge. Die Verkaufs-Seite repäsentiert in dieser Woche GORDON – ein Concept Store aus Neukölln, der neben dem Vertrieb von Platten auch deutsch-israelische Küche anbietet.

Ghost In The Machine (Vaulted Music, Den Haag)

Frank Nitzinsky & Nils van Lingen (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

01. Scalameriya – Eidolon [47]

02. D. Dan – Switchblade (Cyclical Mix) [Kaos]

03. [KRTM] – Sapien [Arts]

04. RVDE – 90s Hammer (Perc Remix) [Perc Trax]

05. Motvs – Primer [Autektone]

06. Fisticuffs – Turn My Headphones Up [Headphone Records]

07. Ansome – Pedal to the Metal [Perc Trax]

08. Illnurse – What You Say [Intervision]

09. Coefficient – Decaying Forms (Part 2) [Ravage]

10. Parashaft – Ego Death [Haunted]

Lieblings-LPs:

01. Ansome – Hounds of the Harbour [Perc Trax]

02. Amotik – Vistār [Amotik]

03. Griselda – WWCD [Griselda]

No Moon (Berlin)

No Moon (Foto: Joe Magowan)

Lieblings-EPs:

01. Eversines, Anderson (26), Adam Pits, Nella – Wex Special: Part2 [Wex]

02. Torai – Sensory Deprivation [Lunar Orbiter Program]

03. Tony Neptune – Reflections on a Daring Escape [Twelve Comets]

04. Vytamin – Neurotransmission [TERRAFIRM]

05. Sleep D – Smoke Haze [Planet Euphorique]

06. Cardopusher – Fed With Lies [Mechatronica White]

07. Fio Fa – Rescue Squad [Duality Trax]

08. YS – Music Angel [Pace Yourself]

09. Greville – Club Tongue [Mad Habitat Recordings]

10. Fibre Optixxx & DJ Life – Biophilia [POTATOHEADZ]

Lieblings-LPs:

01. Gigi Masin – CALYPSO [Apollo]

02. Smagghe & Cross – 1819 [Offen Music]

03. Shed – Oderbruch [Ostgut Ton]

Ron Wilson (777 Recordings, Berlin)

Ron Wilson (Foto: Juri Sertic)

01. Kiyadama – Quinta [Ride The Gyroscope]

02. DJ Speedstick – Turn Illness Into A Weapon [Ophism]

03. Sansibar – Paradise Industrial Complex [Emotsiya]

04. Zeta Reticula – Sonic Assault [Blind Allies]

05. Asymptote – Illusions of Control [Suburban Avenue]

06. Chaotic Discord – Time Migration [Tsarskoye Selo]

07. INVT – Disruption

08. Martyn Bootyspoon – No. 1 Crush [Model Future]

09. Guy Contact – Liminal Space [Butter Sessions]

10. Various Remixes – External Affairs [777 Recordings]

01. Quirke – Steal A Golden Hail [Whities]

02. Omar S – You Want [FXHE]

03. Borusiade – Fortunate Isolation [Dark Entries]

GORDON Restaurant & Record Store (Berlin)

GORDON (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. BLD – Secrets [Legotek Records]

02. Edward – Lost In Paradise [Giegling]

03. Conforce – Haedron [Delsin]

04. Spencer Parker – Dance Music: Album Sampler 001 [Work Them Records]

05. Lone – Abraxas [Ancient Astronauts]

06. Terence Fixmer – Electric Ghosts [Planete Rouge Records]

07. Rrose – Beware Of Shells [Eaux]

08. Wax – No. 70007 [White Label]

09. SIT* – Alternate [Sushitec Records]

10. Claro Intelecto – Forgotten Wasteland [Delsin]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Dot – The Next Spot [Legotek Records]

02. Black Jazz Consortium – Evolution Of Light [Perpetual Sound]

03. Efdemin – New Atlantis [Ostgut Ton]