Ardi Goldman in seinem neuen Club. Foto: Fortuna Irgendwo (Presse).

Am 25. März eröffnet das Fortuna Irgendwo im Frankfurter Ostend. Ardi Goldman betrieb an demselben Ort den beliebten King Kamehameha Club. Dabei beschreibt Goldman sein Projekt gar nicht als Club, sondern als „eine Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke”. Musik- und Tanztherapie-Events sollen dafür sorgen, dass sich die Besucher*innen in diesem Raum immer wohl fühlen.

Der farbenfroh dekorierte Raum soll nur Menschen ab 25 zugänglich sein. Neben „intellektuellen DJs” will Goldman eine eklektische Mischung aus elektronischer Musik, EBM, Hip-Hop und anderen Musikstilen verfolgen, um jeglicher Kategorisierung zu widerstehen. Besonders nennenswert ist die Show-Wand, die von Lichtkünstler JoJo Tillmann gestaltet wurde. Hier werden VJs mit Licht und projizierte Bildern eine besondere Atmosphäre kreieren. Resident des Clubs wird unter anderem C/Rock sein. Im Frühling treten dort einige weitere, bekannte DJs auf: Am 30. April werden Lars Bartkuhn und Matthias Vogt beim ELYSIUM-Event spielen und am 3. Juni Roy Ayers beim Konzert am Mittwoch.