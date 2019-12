Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Kurz nach den besinnlichen Tagen liefert uns unter anderen Fumiya Tanaka seine aktuellen Lieblinge. Er hat sich über 20 Jahre in Japan als DJ und Produzent behauptet; mittlerweile betreibt er sein Label Sundance in Berlin. Die Jungs von Hiver sind nicht mal halb so lang im Business, können aber bereits eine beachtliche Reihe von Veröffentlichungen vorweisen. Sie stehen an zweiter Stelle. Dicht gefolgt von Jamaica Suk, die mit ihrem Imprint Gradient ebenfalls den Sprung in die pulsierende Spreemetropole gewagt hat, jedoch eigentlich der kalifornischen Metal-Szene entstammt. Außerdem hat diese Woche das Fat Fenders Recordstore aus Dresden seine aktuellen Verkaufs-Charts beigesteuert.

Fumiya Tanaka (Sundance, Berlin)

Fumiya Tanaka (Foto: Presse)

Lieblingsplatten:

01. Orland Voorn – Diligence [Above Board]

02. Moodyman – Sinner [KDJ]

03. Frankel & Harper – Dread EP [Council Work]

04. St. Joseph – Player No. 1 EP [Dokutoku Records]

05. Dabj x Big Miz – Jail the Lot EP [Dixon Avenue Basement Jam’s]

06. Suspect Package – Long Time Coming EP [Suspect Package]

07. Dan Curtin – Indiscrete EP [Huboplate]

08. Two Full Minds – No Smoke EP [Mint Condition]

09. Various – Inbound Vol. 1 [Midway Hustle]

10. Various – Space Samurai’s Vol. 1 [Childhood Intelligence Eight]

Hiver (Curle, Mailand)

Hiver (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

01. Shampoo Douglas – Arobogasta [Pluie Noir]

02. Jose Rico – Discotime [Redsonja Record]

03. Versalife – Recirculator [Trust]

04. Marco Shuttle – Ritmo Elegante [Spazio Disponibile]

05. Robert Bergman – Dream About You (Almost Every Night) [12th Isle]

06. Intergalactic Gary – Nickel from the Bumper [Midnight Shift]

07. Javonntte – Thaloniustalk [Ten Lovers Music]

08. Alton Miller – Inner 7 [Music Institute]

09. DJ QU – Soul Thing [Hotmix]

10. Borusiade – Worlds [Microdosing]

Lieblingsalben:

01. Patrick Cowley – Mechanical Fantasy Box [Dark Entries]

02. E.R.P. – Exomoon [Forgotten Future]

03. Omma ‎ – 1905 [Antinote]

Jamaica Suk (Gradient, Berlin)

Jamaika Suk (Foto: Camille Blake)

Lieblingstracks:

01. Sun 0))) – Aurora [Southern Lord]

02. Jamaica Suk – Dreams of a Distant Journey (Inland Remix) [Gradient]

03. Roseen – Refused [Ausgang]

04. Electric Indigo – Volcanite [Forthcoming Gradient]

05. Gaja – Bitva [Falling Apart]

06. 303 Freak – Untitled B2 [Salpeter Records]

07. Oliver Rosemann – Intermediate World [Mindtrip]

08. AN-I & Unhuman – Hate Thy Neighbor [L.I.E.S]

09. DJ Richard – Casca’s Theme [Flexxseal]

10. Tolga Baklacioglu & Dee Grinski – Order From Chaos Of The Death (Samuel Kerridge Remix) [VENT]

Fat Fenders Recordstore Dresden

Fat Fenders Dresden (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Underground Resistance – Riot (Reissue) [Underground Resistance]

2. Versalife – Asimov’s code [20:20 Vision]

3. Various – 50.2 [Uncanny Valley]

4. Throwing Snow – Death of Pragmatism [Houndstooth]

5. Bungle – Consolidate/Shining [OKBRON]

6. Steven Rutter – Science & Neurosis [Firescope]

7. Various – Content is King [No Questions Asked]

8. Theo Parrish – This Is For You [Sound Signature]

9. D.K. – The Rising [Antinote]

10. Kryptic Universe – Passau 1 [Lockermatik]

Verkaufs-Charts für LPs:

1. E.R.P. – Exomoon [Forgotten Future]

2. Kimyan Law – Yonda [Blu Mar Ten]

3. Steve Pepe – 2020 [Macadam Mambo]