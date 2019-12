Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diesmal mit Black Merlin aus Manchester, dessen aktuelle EP SFORMATOR 2 auf Pinkman derzeit in den Startlöchern steht. Außerdem dabei: re:ni. Die Britin ist mit Drum’n’Bass und Dubstep groß geworden – ein Einschlag, der sich auch heute noch durch ihre Sets zieht. Prantel ist nicht nur Teil der Berliner Antidote-Crew, sondern auch Booker der Griessmühle. Was befindet sich eigentlich neben dem Neukölner Club? Genau, der Latitude Record Store, welcher diese Woche seine aktuellen Verkaufs-Charts beigesteuert hat.

Black Merlin (Island of The Gods, Manchester)

Black Merlin (Foto: Presse)

Lieblingstracks:



1. Svreca – Mountain Splitter (Valentino Mora Underwater Rephase) [Semantica Spain]

2. Nick Nicely – London South (Abdul Mogard Remix) [Houndtooth]

3. Die Orangen – Mersey River (Gordon Pohl Reimagination Part 1 & 2) [Malka Tuti]

4. Spectral Empire – Iron Muscle [Malka Tuti]

5. Gerald Vdh – Creature Of Habit (Matt Mor Remix)“ [Meat Recordings ]6. Kosei Fukuda – Kouya (Painted by Yotam Avni) [Reiten ]

7. SC 164 – Walker’s Rights [Subapical]

8. Vulanski – Jangiani [BITE]

9. Primal Code – Caimano Tribe [Hypnus ]

10. Sepaphim Rytm – Mount Sinai 4 [Alpenglühen]

Lieblingsalben:

1. Abul Mogard – Kimberlin (Soundtrack) [Ecstatic]

2. Karamika – 2.0 [Offen Music]

3. Carter Tutti Void – Triumvirate [Conspiracy International]

Prantel (Griessmühle, Berlin)

Prantel (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

1. INVT – Apogee [INVT]

2. Adlas – Emergence [Answer Code Request]

3. Rifts – As I Am (Winter Of 92 Mix) [Magic Power]

4. Claus Schöning – Wizard [Spandau20]

5. Fadi Mohem – Take Your Time [Klockworks]

6. Christopher Joseph – Eye in the Sky [Flexxseal]

7. Affective Sauna – Lobby Groove [Galaxunity]

8. Fundamental Knowledge – 01.02.19942 (2019 Version by Skeemask) [SSPB]

9. Anunaku – Forgotten Tales [Whities]

10. The Advent – Captive [Mord]

Lieblingsalben:

1. Stenny – Upsurge [Ilian Tape]

2. INVT – SANO [INVT]

3. Shed – Oderbruch [Ostgut Ton]

re:ni (London)

re:ni (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

1. Dutch Afro – Time To Trip [Place : The Netherlands]

2. El Irreal Veintiuno – Colapso [Sub Real]

3. Yazzus – Raspberry Tool (TenTwentySeven Remix) [Yazzus]

4. Raime – Kella [RR]

5. Nick Leon – Dragonfly Drone [Space Tapes]

6. Gaspa – Tamani [Blanc Manioc]

7. Employee – SC (Tape Mix) [Ok Spirit Holland]

8. French II – Hytune [Intercept]

9. December – Never.The.Sun [Pinkman Broken Dreams]

10. Sophia Saze – Aliens (Anthony Linell Remix) [Kingdoms]

Lieblingsalben und -compilations:

1. DJ Manny – 1990 [Badluck Records]

2. Various Artists – Conspiracies [Flexout Audio]

3. Yao Bobby & Simon Grabs – Diamonds [Lava Lava]

Latitude Record Store Berlin

Latitude Record Store (Foto: Griessmühle)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Bizz – Set Me Free [Transmat]

2. Oussama K – Electronic Work On Rhythm EP [That Place]

3. Jago – I’m Going To Go [Full Time]

4. Circadian – Rhythms [Basic Moves]

5. Mike Perras – Beginning Of Life [Flash Forward]

6. Vin Sol – Supernatural EP [Cragie Knowes]

7. Theo Parrish – What You Wanna Ask For [Sound Signiture]

8. Bluetrain – Babylon Paralysis [Future Primitive]

9. River Yarra – Frogmania [Antinote]

10. Richard Lamb – Automatic Tango [Temple]

Verkaufs-Charts für LPs:

1. Patrick Cowley – Mechanical Fantasy Box [Dark Entries]

2. Vince Watson – DNA LP [Everysoul]

3. Roy of the Ravers – Who Are Ya [Acid Waxa]