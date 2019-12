Chris Liebing (Foto: Presse)

Amelie Lens, Chris Liebing oder Sven Väth – das SEMF hat sie alle. Über das ausladende Line-Up der vorweihnachtlichen Sause in Stuttgart berichteten wir aber bereits. Die eigentliche Neuigkeit ist das umfangreiche Gewinnspiel, das euch im Erfolgsfall noch vor dem dritten Advent das erste Weihnachtsgeschenk beschert. Zur Verlosung stehen sowohl reguläre Festivalpässe für das Event in der Messe Stuttgart als auch VIP-Tickets, die euch der Bühne naturgemäß noch näher bringen – Jackpot!



Wir verlosen 3×2 Festivalpässe und 2×2 VIP-Tickets für das SEMF 2019. Zur Teilnahme am Gewinnspiel schickt eine Mail mit dem Betreff SEMF19, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 11.12.2019, um 16 Uhr.

SEMF 2019

14.12.2019

Line-up: AKA AKA, Amelie Lens, ANNA, Artbat, Chris Liebing, Deborah de Luca, Dominik Eulberg (live), Pappenheimer b2b Kerstin Eden, Faden, Karotte, Klangkuenstler, Kobosil, Konstantin Sibold b2b Kevin de Vries, Marius Lehnert, Monika Kruse, Moonbootica, Neelix, Oliver Koletzki, Pilocka Krach (live), Pretty Pink, Rainer Trüby, Reinier Zonneveld (live), SHDW & Obscure Shape, Sven Väth, Township Rebellion

Tickets: 52€ / VIP 125€

Messe Stuttgart