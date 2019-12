Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit drei Akteuren, deren musikalische Offenbarungen meist im oberen Bereich der Temposkala zu verorten sind. Dabei zählen besonders JKS und Johannes Schuster zu einer Generation von Künstler*innen, die das von uns ausgerufene Trance- und Gabber-Revival vorantreiben. Den zentralen Protagonist*innen dieses Phänomens haben wir jüngst ein Feature gewidmet. Diese Entwicklung schlägt sich nicht nur auf dem Dancefloor nieder, sondern auch in den Verkaufscharts des Budapester Plattenladens Aktrecords, der uns diese Woche beehrt. Phase Fatale kann ebenfalls ruppig und hart, teilt sich aber auch gerne mal einen Slot mit Alessandro Adriani in der Panorama Bar.

JKS (Molekül, Paris)

Foto: Press (JKS)

Lieblingssingles:

1. Terror Feedback Industry – Hyperion [Vernacular]

2. Pavel K. Novalis – Form Follows Function [Molekül]

3. Cristian Marras – R.I.P (Inhalt Der Nacht & Echoes Of October Remix) [Rebels Conspiracy]

4. Special Request – VORTEX 150 [Houndstooth]

5. Computor Rockers – Computor Interface [Breakin’]

6. Julian Muller – Justiciary [RAW]

7. Lucass P – Nasty Business (Mayeul & JKS Remix) [Molekül]

8. Parallx – The Unseen [R-Label Group]

9. Repro – Believe In Credit [KAOS]

10. Red Scan – Unstable Mind [Union Trance Mission]

Lieblingsalben:

1. Djrum – Portrait With Firewood [R&S]

2. J-Zbel – Dog’s Fart Is So Bad The Cat Throws Up [BFDM]

3. Shakta – Silicon Trip [Dragonfly]

Johannes Schuster (Fundament, Köln)

Foto: Le Hai Linh (Johannes Schuster)

Lieblingssingles:

1. Don Woezik – Mjolnir (Original Mix) [Gomboc Records]

2. Jasmine Azarian – Penance (Manni Dee Remix) [User Experience]

3. Janzon – Replication (Original Mix) [Code is Law]

4. Kribs – Gamma [Unartig]

5. Vinya – Caun (Rezystor Remix) [Märked]

6. Falhaber – Influencer [Scuderia]

7. AEIT – UNIDENTIFIED.28777 [Rebels Conspiracy]

8. Steps Ahead – Strictly Business (Catscan & X-Ess Love N‘ Respect Remix) [Detrailed Traxx]

9. Plaintiffs – Sriracha Lubricant [Self-released]

10. Johannes Schuster – The Future is Now. [Self-released]

Lieblingsalben:

1. Ansome – Hounds of the Harbour [Perc Trax]

2. Giant Swan – Giant Swan [Keck]

3. Europa – Green Planet [Transatlantic]

Phase Fatale (Ostgut Ton, Berlin)

Foto: Cristina Cipriani (Phase Fatale)

Lieblingssingles:

1. No Spiritual Surrender – Yo Prefiero [L.I.E.S.]

2. Regis feat. Vatican Shadow – See You Again Always [Hospital Productions]

3. Selección Natural – Left Behind [PoleGroup]

4. Vladw – If I Step Back, Kill Me [Planet Rhythm]

5. Ansome – Chocka Block [Perc Trax]

6. Umwelt – The Invisible Enemy [Linda]

7. Kendal & Lapse of Reason – Corpo Meccanico [Moustache Records]

8. Planetary Assault Systems – Red [Ostgut Ton]

9. Fear-E – Watch Yer Bassbins [Super Rhythm Trax]

10. Assembler Code & Jensen Interceptor – Fold [Rattleznake]

Lieblingsalben:

1. Rrose – Hymn To Moisture [EAUX]

2. Traversable Wormhole – Regions Of Time [Traversable Wormhole]

3. SARIN – Moral Cleansing [BITE]



Aktrecords Budapest

Foto: Press (Aktrecords Budapest)

Verkaufscharts für Singles:

1. Pablo Bolivar – Evolve [Seven Villas]

2. Various – TDS01 [TDS Records]

3. Barut – Botanic Minds [Sunset Series]

4. Unknown – DRGS 005 [DRGS Series]

5. B-squit – Pipa Traxxx Vol.2 [Pipa]

6. Azymuth – Jazz Carnival [Far Out Recordings]

7. Oscar Mulero – Opposite [Warm Up]

8. Kobza Vajk – Kara Libanon [Budabeats 39]

9. Andres – All U Gotta Do Is Listen [Hizou Deep Rooted Music]

10. Felipe Bravo – Unk14 [Unk]

Verkaufscharts für Alben:

1. Karenn – Grapefruit Regret [Voam]

2. Planetary Assault Systems – Plantae [Ostgut Ton]

3. Rrose – Hymn to Moisture [Eaux]