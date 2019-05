Foto: Samual Davidson (Carla Dal Forno)

Das It Isn’t Happening Festival versucht Ende Mai zum dritten Mal, den anspruchsvollen Spagat zwischen Club- und avantgardistischer Experimentalkultur zu vollführen. Stellvertretend dafür und die Aufteilung der Performances zwischen Tag und Nacht steht zunächst Efdemin. Untertags stellt er unter dem bürgerlichen Alias Phillip Sollmann die modulare Orgel vor die er mit Konrad Sprenger entwarf, nachts spielt er eines seiner technoiden DJ-Sets. Auch Moritz Simon Geist präsentiert seine selbst konstruierten Roboter nicht nur, sondern lässt sie auch performen. Die Übergänge zwischen den Helligkeit und Dunkelheit verlaufen dabei fließend: Während Carla Dal Forno etwa als Day-Artist gebucht ist, könnte ihre düstere Interpretation von Popmusik ebenso gut in der Nacht stattfinden. Gleiches gilt für Demdike Stare aus Manchester, die mit ihrer unsteten musikalischen Vision ohnehin dafür bekannt sind, Grenzen auszuloten und zu verwischen. Wie es sich für ein avantgardistisches Festival gehört, bietet das It Isn’t Happening aber nicht nur ein musikalisches Programm: Für Sonntag ist ein Discussion Panel anberaumt, Jan St. Werners Akademie-Klasse stellt eine „Waschmaschinen-Noise-Ausstellung” vor, die sich an der Schnittstelle von Industrie und Musique Concrète einnistet. Das gesamte Programm verteilt sich dabei auf mehrere Räumlichkeiten, um ein möglichst abwechslungsreiches wie immersives Festivalerlebnis zu kreieren.

Wir verlosen 3×2 Tickets für das It Isn’t Happening Festival 2019 in Nürnberg. Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bis 23. Mai eine Mail mit dem Betreff It Isn’t Happening an gewinnen@groove.de!

Groove präsentiert: It Isn’t Happening Festival 2019

29. Mai bis 2. Juni

Line-Up: Days: As Longitude, Carla Dal Forno, Carlos, Demdike Stare, Die Absage, Emptyset, Group A, Konrad Sprenger, Maria W Horn, Moritz Simon Geist, Red On + Subrihanna, Sabiwa, Shelly Knotts, Tomaga, Qeei

Nights: Barbara, Hofmann, Efdemin, Flora x on_a_co, Gigsta, Oakin, Rhytha Linn x Kavauka, Via App

Plus: Modular Organ System, Algorave, Instant Composition, Discussion Panel, Performances, Sound/Art Installations & More

Tickets: Festivalpass 43€, Tagesticket 28€

It Isn’t Happening Festival 2019

Auf AEG

Nürnberg