Foto: Press (Fiedel)

Fiedels neues Label Super Sound Tool feierte am 7. November sein erstes Release mit der Super Sound Tool #1. Darauf vertreten sind Mode_1, Resident im Dubliner Club District 8, mit dem Track „Return“ und Duncan Macdonald, Resident der Villa Oslo, mit „Not Everyone Feels The Same“.

Die Idee hinter Super Sound Tool ist, mit den Veröffentlichung maximale Lautstärke und optimale Soundqualität für ein Vinyl-Setup im Clubbetrieb leisten zu können. Die Serie wird daher ausschließlich auf Vinyl zu erwerben sein. Der Fokus der Produktion liegt klar auf dem Dancefloor, wie die ersten beiden Singles mit knackigen Breaks und hypnotischen Acid-Sounds bereits beweisen.

Hier könnt ihr nochmal unser Feature zu Errorsmith und Fiedel vom Januar 2018 lesen.

Super Sound Tool #1

A. Mode_1 – Return

AA. Duncan Macdonald – Not Everyone Feels The Same

Format: 12″

VÖ: 7. November 2019