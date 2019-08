– Du bist überdurchschnittlich interessiert an elektronischer Musik und Clubkultur

– Du gehst nicht nur gerne aus, sondern kennst dich auch mit den Protagonist*innen der Szene und den Themen, die dort diskutiert werden, aus

– Du kannst Musik in Worte fassen

– Du hast Lust auf die redaktionelle und konzeptionelle Gestaltung eines Musikmagazins

– Du hast Erfahrung im Schreiben und Redigieren journalistischer Texte

– Du weißt, wie man gründlich und sauber recherchiert

– Du beherrschst die deutsche Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung

– Du hast Erfahrung im Umgang mit WordPress und sozialen Netzwerken

– Du wohnst in Berlin oder hast vor, nach Berlin zu ziehen

– Last but not least: Du hast Spaß am Schreiben über elektronische Musik und am Redaktionsalltag mit einem kleinen Team

Was sind deine Aufgaben?

– Verfassen journalistischer Beiträge

– Eigenständige, proaktive Themenrecherche

– Inhaltliche Koordination von Serien und Kolumnen

– Redigieren anderer Texte

– Verbreitung der Inhalte über verschiedene soziale Netzwerke

– Interaktion mit Leser*innen über soziale Netzwerke

– Erstellen von Bildmaterial für Instagram (Storys, Posts)

– Das alles auf Halbtagsbasis mit flexiblen Arbeitszeiten in Berlin-Kreuzberg

Wenn das nach einem Job für dich klingt, schicke uns bitte folgende Dateien bis zum 25. August per E-Mail an alexis@groove.de:

– Lebenslauf (pdf)

– Motivationsschreiben (pdf)

– Schreibproben (pdf oder Link)

– Eine Review zu einem aktuellen elektronischen Album deiner Wahl (pdf)