Katerina – Who Am I If I’m Not Me (Tigersushi)

Nach Veröffentlichungen auf Get Physical und vor allem Cómeme erscheint die neue EP von Katerina auf Tigersushi. Und ähnlich souverän wie ihre Labelauswahl baut die in Helsinki lebende Musikerin auch die Story von Who Am I If I’m Not Me über die Reihenfolge der Stücke auf. Wo Kolleg*innen in den meisten Fällen die clubbigen Stücke an den EP-Anfang stellen, beginnt Katerina mit einem kruden Electronica-Stück, lässt darauf eine Downbeat-Indiepop-Nummer folgen, die auch Jessy Lanza gut zu Gesicht stehen würde, und beendet Seite eins mit einem weiteren Listening-Track zwischen Yellow Magic Orchestra und Jan Jelinek. Erst die Flipside zielt dann auf das Bewegungszentrum des Rezipienten: „The White Cat” erinnert an die Geradeaus-Stücke von The Bionaut, „The Way You Are Far” ist flotter Electro’n’Roll, der Suicide- und Dark-Wave-Flashbacks verursacht, und „It’s Too Late” wandelt sich nach einem dezenten Ambient-Intro in einen Techno-Electro-Hybriden jenseits der 130 BPM-Grenze. Tolle EP mit Albumcharakter dank großen musikalischen Horizonts und erfreulicher Unangepasstheit. Mathias Schaffhäuser

Longlost – Take 8 (Honey Soundsystem Records)

Die populäre queere Party-Crew aus San Francisco vereint auf ihrer neuen 12“ die frische Kollabo aus Juan MacLean (Electro-Punk-Pionier und zwei Dekaden voller Releases auf DFA) mit dem in Berlin lebenden US-Produzenten La-4a. Dieser hat sich in den letzten Jahren besonders mit erstklassigen, ungeschminkten Acidhouse-Nummern auf Delft hervorgetan. Bei solch einer von Vorlieben für schroffe Sounds geprägten Historie könnte man eine entsprechend aufgekratzte Platte erwarten; aber schon die ersten paar Takte von Take 8, ihrer gemeinsamen Single als Longlost belehren eines Besseren. Weiche Pads führen sanft hin zu einladend angezupften Chords; alles hüpft mit einer deutlich spürbaren Leichtigkeit vor sich hin. Die zumindest prominente Acid-Reminiszenz schlängelt sich, ebenfalls dem restlichen, zurückhaltenden Tenor angemessen, dankbar und nachgiebig durch den Track. Auf dem Cover vereinen sich in einem Stillleben Blumen-Bouquet, Biker-Lederkappe, exotische Früchte und spielerisch platzierte Acid-Smileys – der Vibe von Take 8 auf den Punkt gebracht. Im Remix spielt Freund & Pianist Kevin Divine seine Instrumental-Stimme mit so viel schwelgerischem Nachdruck, dass diese ganz für sich und ohne elektronische Begleitung auskommt. Honey-Crew-Mitglied Jackie House hingegen nimmt sich das Original zusammen mit Taraval für eine deutlich energetisierendere Version vor, welche mit breiten Bassläufen und ihren zwitschernden Bleeps für eine starke Festival-Nummer sorgt. Leopold Hutter

Mike Storm – Explores The Potential (Symbolism)

Als in den späten Neunzigern aus Michael de Winde Mike Storm wurde, gab es weder Ableton noch Native Instruments. Auch heute, gut 20 Jahre später, verzichtet der Niederländer gänzlich auf digitale Sequenzer oder ähnliche Hilfsmittel, um seinen Sound möglichst authentisch zu halten. Das liegt wohl auch an seinen musikalischen Idolen, den großen Detroit Techno-Magiern Mike Banks und Jeff Mills und deren damaligen Produktionstechniken. Letzterer ist selbst großer Fan von Mike Storm und legt dessen Tracks regelmäßig auf. Verwundert einen eigentlich gar nicht allzu sehr, denn zahlreiche klangliche Parallelen zu frühen Axis-Releases finden sich auch auf Storms neuester EP Explores the Potential wieder. Allen voran die Tracks der B-Seite, „Today and Everyday” und „A Second Thought”, erinnern einen zwangsläufig an bleepy Jeff Mills’ Techno-Meilensteine. Böse Zungen würden das wohl als Stagnation bezeichnen, es sollte allerdings stattdessen als Hommage und Liebeserklärung an eine ganz besondere Zeit und ihren Sound verstanden werden. Treibende Sub-Bässe, träumerische Synth-Modulationen, 808-Handclaps und abwechslungsreiche Percussions sind die Glanzpunkte dieser Flipside. „Subsequent Actions” auf der A-Seite ist dann beinahe schon als Antithese dazu zu verstehen – träumen ist hier nämlich so gar nicht. Sehr, sehr trippy spinnt sich der Track um eine heftige Synth-Zerfrickelung, die wahrscheinlich nicht jedermanns Sache ist und ein bisschen so klingt, wie sich Klaustrophobie anfühlt. Wer diesen Stresstest jedoch überstanden hat, wird mit „Experience of Physicality” eine gelungene Dancefloor-Waffe genießen dürfen. Die packende LFO-Modulation, enthusiastische Cymbals und die generelle Reduziertheit des Stücks lassen einen unweigerlich das Wochenende herbeisehnen. Andreas Cevatli