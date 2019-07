Damit geben sich die Betreiber*innen quasi selbst die Klinke in die Hand: am 21. Juli schließt das Concrete in Paris endgültig. Diesem Schritt vorangegangen war ein langer Streit mit den Besitzer*innen des Boots, das den Club beherbergte. Bei der Eröffnungsparty des Dehors Brut am 27. Juli werden GBoi & Jean Mi, Leo Pol (live) und 박혜진 Park Hye Jin und Saoirse spielen.