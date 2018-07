Foto: Presse (Paco Osuna/Music On)

Track-ID-Crew, aufgepasst! Jeden Monat erlauben uns die Music On Ibiza-Residents und -Gäste einen Einblick in das, was von der diesjährigen Saison zu erwarten ist. Die spanische DJ-Legende Paco Osuna zieht ständig die Crowd zur DJ-Booth. Als Dauergast seines Langzeitkumpels Marco Carola mischt er regelmäßig die Decks des Amnesias auf. Nachdem er vor Kurzem erst auf der Terrace spielte, übernimmt er am Freitag, dem 20. Juli gemeinsam mit Victor Calderone und Antonio Pica den Club Room, während Carola und der Leipziger Matthias Tanzmann die Terrace bespielen. Vorher aber gibt uns Osuna einen Einblick darauf, was er vermutlich spielen wird.

01. Catz ‚N Dogz and Joseph Ashworth – Factory Settings (Dirtybird)

02. Carlo Lio – Get On Up!!! (Paco Osuna Remix) (Mindshake)

03. Marco Lys – The Story Continues (Extended Mix) (Bambossa)

04. Sean Random – Ventura-Master (Mindshake)

05. Carlo Lio – Hustlas Pimps & Macs (Rawthentic)

06. Booka Shade – Confessions (Bontan Remix) (Blaufield Music)

07. Luliano Mambo – Tornado (Pepe Mateos Remix) (BNN Records)

08. Carlo Lio – K-Town (Egbert Remix) (Mindshake)

09. Steve Lawler & Arthur Baker – Into The Groove (Jansons Remix) (Viva Music)

10. Alex Rubia & Maiki – Push Up (feat. Shawnecy) (Desolat Music)



Music On Ibiza

20. Juli 2018

Line-up: Marco Carola, Matthias Tanzmann, Paco Osuna, Antonio Pica, Victor Calderone

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spain