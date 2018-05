Bei Moon Harbour verstehen sie was vom Feiern und das nicht erst seit gestern. Seit der Jahrtausendwende brachten Matthias Tanzmann und Andre Quaas weit über 200 Platten heraus und zeigen keine Anstalten, bald damit aufzuhören. Mit der Compilation Moon Harbour Inhouse Vol. 8 erscheint am 01. Juni 2018 die nächste Ausgabe der 2004 gestarteten Reihe, auf der das Leipziger Imprint seinen Roster präsentiert. Mit dabei sind neben Tanzmann selbst unter anderem Emanuel Satie, Daniel Stefanik und das Duo Anëk, die Klangpalette reicht von deepen Grooves hin zu techigem Understatement. Das klingt doch, genau, nach einem Grund zum Feiern und vom Feiern verstehen Moon Harbour etwas – und lassen über uns ein sattes Labelpaket mit Vinyl, CDs, einem Shirt und allerhand Essentials für alteingesessene und aufstrebende Fans verlosen.

Moon Harbour Inhouse Vol. 8 (Moon Harbour)

01. Re.You – Voodoo Tool

02. Darius Syrossian – Hammer

03. Emanuel Satie – No Sleep

04. Daniel Stefanik – The Type

05. Matthias Tanzmann – Concrete

06. Yousef – You Can’t Hide Nothing feat. Moji

07. Zohki – After That

08. Anëk – Home Slice

09. Leftwing & Kody – Skatty

10. Paul C – Dubstarr

11. Tennan – Wasted

12. Dan Drastic, Sven Tasnadi – Final Call

Format: 2×12″, digital

VÖ: 01. Juni 2018