4. Smoking is Bad for You Too (Schmer)

Passend zum aktuellen Gabber- und Hardcore-Revival wartet Schmer mit der clever betitelten Mini-Compilation auf Smoking is Bad for You Too auf, die in Sachen Artwork dem Vorgänger Smoking Is Still Bad for You – Volume 1 in nichts nachsteht und kleine, wenngleich auch sehr feine Zugeständnisse ans Genre machen. Isabella wartet mit einem schubbernden Hardcore-Jam auf, der eindeutig Rotterdamer Luft geschnuppert hat, die Kanadierin Ciel begeistert mit einem vertrackten Electro-Entwurf, der düster-dumpfes Sounddesign gegen IDM-ähnliche Rhythmen versetzt. Die Flipside wird von einem schleppenden Techno-Track Hiroko Yamamuras eröffnet, dessen minimalistisches Understatement keineswegs mit Zurückhaltung verwechselt werden sollte. Den Abschluss machen Experimental Housewife und Bilagáana mit einem verzerrten Electro-Cut, dessen melancholischer Duktus dieses feurige Gesamtpaket auf einer sanften und doch kratzigen Note ausklingen lässt. (Kristoffer Cornils)