Foto: David Wohlschlag (Rui Ho)

Rui Ho, dieser Name war uns zuletzt im Rahmen des von Berlin Community Radio lancierten Incubator-Projekts untergekommen. Nach der Debüt-EP Tales 戰記 auf dem chinesischen Netlabel Genome 6.66 Mbp erscheint nun Becoming Is An Eventful Situation auf Objects Ltd., dem von der Produzentin Meemo Comma betriebenen Imprint. Rui Ho lässt auf Becoming Is An Eventful Situation die Club-Elemente des Vorgängers weitestgehend hinter sich und konzentriert sich auf die titelgebenden Transformationsprozesse, die in dichten Klangtexturen gespiegelt werden. Für den erweiterten Dancefloor-Gebrauch gibt es zusätzlich zu den vier Tracks der EP noch eine Beat-orientierte Version des pulsierenden Tracks „Theia Impact“ und zwei Remixe zu hören. Dis Fig reduziert die nervösen Grooves von „Albafica“ auf ihr tranciges Klangbett und setzt ihre Stimme in einen harmonischen Dialog mit den rotierenden Sequenzen, die dem Stück seine schwebende Atmosphäre verleihen.

Wir präsentieren den Dis Fig-Remix von Rui Hos „Albafica“ als exklusive Premiere!



Stream: Rui Ho – Albafica (Dis Fig Remix)



Rui Ho – Becoming Is An Eventful Situation (Objects Ltd.)

01. Becoming is an Eventful Situation (Intro)

02. Theia Impact

03. Albafica

04. Supernova

05. Theia Impact (Drum Version)

06. Albafica (Dis Fig Remix)

07. Supernova (X/O Hypermix)

Format: digital

VÖ: 23. März 2018